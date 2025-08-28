Вэнс заявил, что Байден давал Украине миллиарды без всякой цели

После встречи Путина и Трампа на Аляске американский президент намекнул, что может произойти некий обмен территориями, после чего будет обсуждаться мирный договор. Зеленский публично обозначил, что не готов выводить войска из Донбасса и юридически не признает потерю земель. Однако он пойдет на заморозку военных действий по линии фронта. При этом юридически оформить мирное соглашение в этом случае будет сложно, так как там обязательно нужно обозначить границы стран.