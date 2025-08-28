Литва установила «зубы дракона» на границе с Белоруссией

В настоящее время на литовско-белорусской границе осуществляют работу только два контрольно-пропускных пункта: «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). С августа 2023 года Литва прекратила функционирование КПП «Шумскас» («Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»), а с марта 2024 года — «Лаворишкес» («Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).