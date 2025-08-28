Ричмонд
Литва установила «зубы дракона» на границе с Белоруссией

Военные Литвы установили оборонительные заграждения в пунктах пропуска на белорусской границе. Об этом 28 августа сообщил телевизионный канал «Беларусь 1».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Заграждения появились в пунктах пропуска “Шумскас” — “Лоша”, “Лаворишкес” — “Котловка” и “Мядининкай” — “Каменный Лог”», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Беларусь 1».

По информации телеканала, в рамках реализации балтийской стратегии укрепления Литва размещает на границах различные инженерные заграждения: бетонные преграды, колючую проволоку и морские контейнеры. Отмечается, что на милитаризацию восточной границы до 2030 года Вильнюс планирует выделить свыше 1,1 млрд евро.

В настоящее время на литовско-белорусской границе осуществляют работу только два контрольно-пропускных пункта: «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). С августа 2023 года Литва прекратила функционирование КПП «Шумскас» («Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»), а с марта 2024 года — «Лаворишкес» («Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).