«У врачей должны быть инструменты»: Минниханов вручил медикам новые машины и компьютеры

По поручению Раиса Татарстана с 2023 года в медицинские организации республики поставляются персональные компьютеры. Общий объем поставки за четыре года составит 20 тысяч единиц, уже доставлено 15 тысяч компьютеров. Обновление парка компьютеров позволило ускорить выполнение ежедневных задач медработниками, снизить количество времени, затрачиваемое на работу с документацией, больше времени уделять пациенту на приеме, а также реализовать показатели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».