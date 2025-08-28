В Севастополе учителям повысят зарплату

По словам губернатора, также повышение зарплат будет произведено и непедагогическим работникам школ, учреждений культуры и спорта — рост оплаты труда составит не менее 20%, средняя зарплата работников достигнет 43 тысяч рублей. Особое внимание будет уделено сотрудникам учреждений культуры, где индексация не проводилась длительное время — здесь прибавка может превысить 20%.
«Также принял решение поднять региональную доплату за классное руководство. С 1 сентября увеличим ее с 3 до 5 тысяч рублей. С учетом федеральной надбавки общая доплата теперь составит 10 тысяч рублей, а в сельской местности 15 тысяч рублей», — рассказал Развожаев.
На совещании также обсудили решение жилищного вопроса: в новых домах, возводимых в рамках программы комплексного развития территорий, предусмотрят служебные квартиры для учителей.
Важным направлением станет переход на обновленные государственные учебники истории. В Севастополе этот процесс начался досрочно: уже с этого года 8-е и 9-е классы учатся по новым книгам, где синхронизированы курсы российской и всемирной истории. Отдельные уроки планируется проводить на базе музея-заповедника «Новый Херсонес».
С нового учебного года в 20 школах города начнется преподавание нового предмета «Духовно-нравственная культура России». В 2025 году дисциплину введут во всех школах для учащихся 5−7 классов, как и по всей стране.
Особое внимание уделено развитию среднего профессионального образования. В 2025—2026 годах в Севастополе будут созданы транспортный и строительный кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Выпускникам колледжей и техникумов планируют гарантировать трудоустройство на ведущих предприятиях города.
«Будет создана региональная комиссия по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников, задача которой — рассматривать конфликты с родителями, оказывать правовую и психологическую поддержку учителям, создавать безопасную среду для их работы», — добавил губернатор.
Кроме того, продолжается программа капитального ремонта школ: за последние четыре года обновлено 32 здания в 18 школах. К 1 сентября после реконструкции откроются школы № 10, № 41 и № 9. В 2024 году программа была расширена и на детские сады.
В России в новом учебном году за парты сядут почти 18 миллионов школьников, в том числе 1,5 миллиона первоклассников.
В Крыму же в новом учебном году начнут работу 437 детсадов и 537 школ — это новые и капитально отремонтированные учреждения. В них планируется обучать около 75 тысяч воспитанников и 229 тысяч учащихся. При этом в дошкольных организациях трудятся 6190 педагогов, в общеобразовательных — 21837 педагогов.