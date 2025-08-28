В Севастополе учителям повысят зарплату

В Крыму же в новом учебном году начнут работу 437 детсадов и 537 школ — это новые и капитально отремонтированные учреждения. В них планируется обучать около 75 тысяч воспитанников и 229 тысяч учащихся. При этом в дошкольных организациях трудятся 6190 педагогов, в общеобразовательных — 21837 педагогов.