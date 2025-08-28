NYT раскрыла детали дела против критика Трампа Болтона

Расследование в отношении экс-советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона (был им в первый его срок) началось еще при бывшем президенте Джо Байдене, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Дело связано с собранной спецслужбами информацией, что Болтон ненадлежащим образом обращался с засекреченными материалами.
«Соединенные Штаты получили данные разведывательной службы страны-противника, включая электронные письма с конфиденциальной информацией, которые господин Болтон, еще работая в первой администрации Трампа, по-видимому, отправлял приближенным к нему людям через незасекреченную систему», — приводит сведения своих источников NYT.
Ранее New York Post тоже писала, что расследование против Болтона связано с секретными документами, дело ведет ФБР. По данным источника газеты, оно было начато несколько лет назад, но администрация Байдена закрыла его «по политическим причинам».
Оба издания указывали, что секретные данные Болтон использовал в своей книге 2020 года «Комната, где это происходило».
Интерес к делу привлекли обыски, прошедшие у Болтона 22 августа. Источники NYT пояснили, что в ходе них следователи пытались узнать, остались ли у экс-советника материалы, которые связаны с полученными в расследовании через разведку сведениями. По данным NYT, именно они в книгу Болтона не вошли.
После обысков вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что администрация Трампа не преследует своих политических критиков, «как это делало Министерство юстиции администрации [экс-президента Джо] Байдена». Он подчеркнул, что расследование находится на ранней стадии и оно продолжится. Если против Болтона возбудят дело, то это будет значить, что он нарушил закон и заслуживает судебного преследования, а если нет — значит, он не виновен, добавил он.
Болтон не комментировал ситуацию.