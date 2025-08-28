NYT раскрыла детали дела против критика Трампа Болтона

После обысков вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что администрация Трампа не преследует своих политических критиков, «как это делало Министерство юстиции администрации [экс-президента Джо] Байдена». Он подчеркнул, что расследование находится на ранней стадии и оно продолжится. Если против Болтона возбудят дело, то это будет значить, что он нарушил закон и заслуживает судебного преследования, а если нет — значит, он не виновен, добавил он.