В Госдуме рассказали, как удары по Киеву повлияют на переговорный процесс по Украине

«Но вопрос же перемирия сейчас не стоял. Если бы он стоял, тогда другое дело, тогда нас можно было бы обвинить. А так идет спецоперация, и когда перемирие было, мы действительно свое слово держали, в отличие от Украины», — указала Журова.