Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас охарактеризовала массированные удары российских Вооруженных сил по объектам в Киеве и пригороде как насмешку. Политик также подчеркнула необходимость начала переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса.
Светлана Журова отметила, что западные политики целенаправленно игнорируют действия ВСУ, представляя события в одностороннем ключе. Она также подчеркнула, что блокировка российских СМИ на Западе лишает аудиторию возможности получить объективное представление о ситуации.
«Но вопрос же перемирия сейчас не стоял. Если бы он стоял, тогда другое дело, тогда нас можно было бы обвинить. А так идет спецоперация, и когда перемирие было, мы действительно свое слово держали, в отличие от Украины», — указала Журова.
Парламентарий также акцентировала внимание на военном конфликте в секторе Газа. Он отметила, что западные политики воздерживались от критики Израиля. Журова подчеркнула, что Запад сознательно игнорирует другие острые международные кризисы, концентрируясь исключительно на российской повестке.
«Поэтому думаю, что пока военные не выполнили все свои задачи, дипломаты не приступают к решению своих задач», — сказала Журова.
При этом она допустила, что заявления о необходимости дипломатического урегулирования могут служить для Европы предлогом для уклонения от активного участия в переговорных процессах.
14 и 22 августа вооруженные силы Украины нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», по которому российская нефть поставляется в Венгрию и Словакию. Действия ВСУ вызвали осуждение со стороны Будапешта и Братиславы. При этом украинский президент в ироничной форме прокомментировал удары по нефтепроводу, отметив, что дальнейшее его функционирование зависит от позиции венгерской стороны.