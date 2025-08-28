Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Келлог: удары по Киеву подрывают миротворческие усилия Трампа

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что удары по Киеву подрывают усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Так он прокомментировал сообщения о том, что в украинской столице атаке подверглось представительство ЕС и здание Британского совета (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ).

Источник: AP 2024

Дональд Трамп пока не комментировал ночные удары по Киеву. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что обсуждала с ним этот вопрос по телефону.

МИД Британии вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина в связи с атаками. В штаб-квартиру ЕС в Брюсселе был вызван исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Карен Малаян. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что российские вооруженные силы продолжают «бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры».

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше