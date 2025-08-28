Келлог: удары по Киеву подрывают миротворческие усилия Трампа

Дональд Трамп пока не комментировал ночные удары по Киеву. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что обсуждала с ним этот вопрос по телефону.
МИД Британии вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина в связи с атаками. В штаб-квартиру ЕС в Брюсселе был вызван исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Карен Малаян. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что российские вооруженные силы продолжают «бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры».