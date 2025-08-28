Ричмонд
Рубио: США открыты к прямым переговорам с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио поддержал решение «евротройки» (Франции, Германии и Великобритании) запустить механизм возобновления санкций против Ирана. При этом, подчеркнул глава Госдепартамента, Вашингтон по-прежнему готов обсуждать с Тегераном иранскую ядерную программу.

Источник: Reuters

«Snapback не противоречит нашей искренней готовности к переговорам, наоборот, только усиливает ее», — сказал Марко Рубио журналистам (цитата по AFP). «Я настоятельно призываю иранских лидеров предпринять немедленные шаги, необходимые для обеспечения того, чтобы их нация никогда не получила ядерное оружие; идти по пути мира», — сказал американский госсекретарь.

Механизм snapback предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) — соглашением 2015 года по иранской ядерной сделке, подписанным «евротройкой», Россией, Китаем и США (последние вышли из соглашения в 2018 году). Франция, Германия и Великобритания направили письмо в Совбез ООН с целью запустить механизм возобновления санкций, но в силу рестрикции вступят только через 30 дней. За это время европейские страны намерены договориться с Ираном о новом ядерном соглашении.

Глава МИД Ирана Аббаса Арагчи назвал действия европейцев «неоправданными, незаконными и лишенными какой-либо правовой основы». В российском МИДе «Ъ» поясняли, что западные страны не имеют права вводить прежние рестрикции, поскольку сами не выполняют условия ядерной сделки.

