Рубио: США открыты к прямым переговорам с Ираном

Механизм snapback предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) — соглашением 2015 года по иранской ядерной сделке, подписанным «евротройкой», Россией, Китаем и США (последние вышли из соглашения в 2018 году). Франция, Германия и Великобритания направили письмо в Совбез ООН с целью запустить механизм возобновления санкций, но в силу рестрикции вступят только через 30 дней. За это время европейские страны намерены договориться с Ираном о новом ядерном соглашении.