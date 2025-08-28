Ричмонд
Захарова: ВС РФ наносят удары только по военным объектам ВСУ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно информации СМИ о вызове представителя российской дипмиссии при Евросоюзе в европейскую внешнеполитическую службу в связи с повреждением здания представительства ЕС в Киеве в результате ракетных обстрелов минувшей ночью.

«В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что российскими вооруженными силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, шумиха, поднятая официальными представителями ЕС и околоеэсовскими СМИ относительно якобы российских атак на гражданские объекты, резко контрастирует с отсутствием реакции руководства Евросоюза и его стран-членов на систематические целенаправленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры и террористические акты киевского режима на территории Российской Федерации, сопровождаемые жертвами среди мирного населения. «Все это несмотря на то, что соответствующие факты мы неоднократно приводили на различных международных площадках, включая ООН и ОБСЕ. Данная позиция была доведена до стороны ЕС и. о. постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе», — указала представитель российского дипведомства.

