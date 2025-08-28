По словам Захаровой, шумиха, поднятая официальными представителями ЕС и околоеэсовскими СМИ относительно якобы российских атак на гражданские объекты, резко контрастирует с отсутствием реакции руководства Евросоюза и его стран-членов на систематические целенаправленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры и террористические акты киевского режима на территории Российской Федерации, сопровождаемые жертвами среди мирного населения. «Все это несмотря на то, что соответствующие факты мы неоднократно приводили на различных международных площадках, включая ООН и ОБСЕ. Данная позиция была доведена до стороны ЕС и. о. постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе», — указала представитель российского дипведомства.