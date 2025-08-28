Во Франции заявили, что страна находится на краю финансовой пропасти

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция никогда ранее не оказывалась в такой близости к финансовой пропасти, как сейчас. Об этом заявил глава МВД Франции, лидер правой партии «Республиканцы» Брюно Ретайо на форуме «Лаборатория республики», сообщает ТАСС.
«Ситуация крайне серьезная. Никогда Франция не стояла так близко к финансовой пропасти», — сказал он.
Он отметил, что 54% государственного долга Франции находится в руках иностранцев. «Это уже не только вопрос экономики, но и проблема независимости, суверенитета», — указал политик.
Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру сообщил, что внесет 8 сентября на голосование в Национальное собрание вопрос о доверии правительству. Он объяснил свое решение кризисной экономической ситуацией в стране, прежде всего растущим госдолгом. По его словам, ежечасно государственный долг Франции увеличивается на 12 млн евро и уже достиг 3,4 трлн евро. Политик также заявил о намерении потребовать от наиболее состоятельных граждан и компаний «дополнительных усилий» для сокращения дефицита бюджета. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу о проведении голосования о доверии правительству. -0-