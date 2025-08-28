Во Франции заявили, что страна находится на краю финансовой пропасти

Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру сообщил, что внесет 8 сентября на голосование в Национальное собрание вопрос о доверии правительству. Он объяснил свое решение кризисной экономической ситуацией в стране, прежде всего растущим госдолгом. По его словам, ежечасно государственный долг Франции увеличивается на 12 млн евро и уже достиг 3,4 трлн евро. Политик также заявил о намерении потребовать от наиболее состоятельных граждан и компаний «дополнительных усилий» для сокращения дефицита бюджета. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу о проведении голосования о доверии правительству. -0-