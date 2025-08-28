Иран пообещал ответить на запуск «евротройкой» механизма возобновления санкций

В свою очередь исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение «евротройки» запустить механизм восстановления санкций в отношении Ирана усложнит международное сотрудничество в области иранской ядерной программы. Кроме того, по его словам, данное решение не обладает юридической силой, поскольку страны Европы не выполняли добросовестно положения резолюции Совета Безопасности ООН 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.