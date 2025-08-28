Иран пообещал ответить на запуск «евротройкой» механизма возобновления санкций

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран ответит «соответствующим образом» на запуск «евротройкой» механизма возобновления санкций. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, сообщает ТАСС.
«Евротройка» уведомила СБ ООН о решении восстановить санкции против Ирана.
В ведомстве назвали решение Великобритании, Германии и Франции инициировать процесс восстановления санкций ООН против Ирана «провокационной и неоправданной эскалацией».
«Это решение трех европейских государств серьезно подорвет текущий процесс взаимодействия и сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ. Подобная провокационная и неоправданная эскалация получит соответствующий ответ», — указали в МИД исламской республики.
ТАСС также сообщает со ссылкой на дипломатический источник, что Франция и Великобритания запросили на 29 августа проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановления санкций против Ирана после фиаско переговоров о ядерной программе Тегерана.
В свою очередь исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение «евротройки» запустить механизм восстановления санкций в отношении Ирана усложнит международное сотрудничество в области иранской ядерной программы. Кроме того, по его словам, данное решение не обладает юридической силой, поскольку страны Европы не выполняли добросовестно положения резолюции Совета Безопасности ООН 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Ранее агентство Reuters сообщило, что страны «евротройки» в письменной форме уведомили Совбез ООН о запуске 30-дневного процесса по восстановлению санкций ООН против Ирана. -0-