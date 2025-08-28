Ричмонд
Гутерриш посетит саммит ШОС

Представитель руководителя ООН Стефан Дюжаррик сказал, что Антониу Гутерриш примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Дюжаррик сказал, что руководитель ООН отправится в Китай в ближайшее время.

Членами ШОС, помимо России, являются Индия, Казахстан, Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, а с 4 июля 2024 года также Белоруссия. Саммит стартует в Тяньцзине 31 августа.

Читайте материал «Лукашенко привезет в КНР мешочки с картофелем как “сувениры для коллег” по ШОС».

