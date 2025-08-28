Захарова напомнила, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам ВСУ

Российская армия в своих операциях нацелена исключительно на военные цели и инфраструктуру, поддерживающую ВСУ.
Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на запросы СМИ, касающиеся вызова российского представителя в ЕС в европейскую внешнеполитическую службу. Причиной вызова стали сообщения о повреждении здания представительства ЕС в Киеве в результате ночных ракетных ударов.
«В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что российскими Вооруженными силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ», — отметила дипломат.