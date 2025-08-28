Военнослужащие Вооруженных сил России углубились в пригород Купянска на территории Харьковской области, окружая город. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«На купянском направлении военнослужащие российской армии улучшили свои позиции и продолжают продвигаться вглубь территории, освобождая приграничье Купянска», — сообщил он.
Ганчев отметил, что российские военнослужащие берут Купянск в окружение, из-за чего отдельным подразделениям Вооруженных сил Украины становится все труднее удерживать позиции на данном направлении.
Ранее KP.RU сообщал, что армия России тщательно закрепилась в северной части Купянска в Харьковской области.