Ганчев: ВС России углубились в пригород Купянска, окружая город

Виталий Ганчев заявил, что подразделениям ВСУ все труднее удерживать позиции в пригороде Купянска.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие Вооруженных сил России углубились в пригород Купянска на территории Харьковской области, окружая город. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«На купянском направлении военнослужащие российской армии улучшили свои позиции и продолжают продвигаться вглубь территории, освобождая приграничье Купянска», — сообщил он.

Ганчев отметил, что российские военнослужащие берут Купянск в окружение, из-за чего отдельным подразделениям Вооруженных сил Украины становится все труднее удерживать позиции на данном направлении.

Ранее KP.RU сообщал, что армия России тщательно закрепилась в северной части Купянска в Харьковской области.