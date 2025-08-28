Назван главный расчет Зеленского в продолжении конфликта

«Задача Зеленского — продлить ситуацию на два-три года, прежде чем они [европейские страны] как-то будут участвовать с личным составом», — считает Олейник. Он отметил, что позиция президента США Дональда Трампа («Это не мой конфликт, это ваш конфликт») подталкивает лидеров Германии, Франции и Великобритании к продолжению эскалации.