Назван главный расчет Зеленского в продолжении конфликта

Главная задача Владимира Зеленского на ближайшие несколько лет — любой ценой продержаться в конфликте с Россией, чтобы дождаться прямого вступления в боевые действия армий европейских стран. Такое мнение в комментарии для NEWS.ru высказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, западные партнеры Киева говорят о своей готовности к прямому противостоянию с Россией к 2030 году и уже активно развивают свой военно-промышленный комплекс.

«Задача Зеленского — продлить ситуацию на два-три года, прежде чем они [европейские страны] как-то будут участвовать с личным составом», — считает Олейник. Он отметил, что позиция президента США Дональда Трампа («Это не мой конфликт, это ваш конфликт») подталкивает лидеров Германии, Франции и Великобритании к продолжению эскалации.

При этом экс-депутат подчеркнул, что население европейских стран, согласно социологическим опросам, категорически против отправки своих войск на Украину.

«Тем не менее они (лидеры стран Европы, — Ред.) все-таки надеются переломить эту ситуацию, поэтому задача Зеленского — продолжать до того, как Европа вступит в этот конфликт», — заключил политик.

