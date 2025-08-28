Стало известно о серьезном нарушении протокола Уиткоффом в Кремле

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф нарушил протокол во время визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным 6 августа. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, он прибыл в Кремль без стенографиста, что оставило Вашингтон без точной записи предложений Москвы.
«Уиткофф, магнат недвижимости, не имеющий опыта работы в дипломатии, нарушил стандартный протокол, отправившись на встречу без представителя Госдепартамента и, таким образом, остался без записи конкретных предложений Путина», — приводит агентство слова собеседников.
По их данным, уже 7 августа, во время телефонного разговора с европейскими лидерами, Уиткофф заявил, что «Путин готов уйти из украинских областей Запорожья и Херсона в обмен на то, что Киев уступит Донецк и Луганск».
Однако на следующий день, в беседе с европейскими советниками по нацбезопасности, организованной госсекретарем США Марко Рубио, он сообщил, что «Путин на самом деле не предлагал уйти с двух рассматриваемых территорий».
Читайте также: «Вопросы гарантий безопасности Украины могут обсудить в США на неделе».
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.