Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Семибратов: Орбан согласовал с Трампом спор с ЕС из-за активов РФ

Ранее Венгрия подала в суд на ЕС из-за передачи доходов от активов РФ Киеву.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поднимает вопрос передачи Украине средств из доходов от замороженных российских активов по согласованию с президентом США Дональдом Трампом или по его инициативе. Об этом сообщил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, подобные действия могут быть частью переговорного процесса между Россией и США. Эксперт отметил, что стороны обсуждают признание новых российских регионов, нейтральный статус Украины и судьбу замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов.

Семибратов подчеркнул, что эта ситуация отражает лишь часть более широких договоренностей, формирующихся в отношениях Москвы и Вашингтона.

Политолог Юрий Любомирский в беседе с «360» добавил, что Венгрия с 2022 года последовательно блокирует антироссийские инициативы ЕС и избегает участия в военной и финансовой поддержке Киева. По его словам, Орбан продолжит придерживаться этой линии, особенно после прихода к власти его союзника Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Венгрия подала в суд на ЕС из-за передачи доходов от активов РФ Киеву.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше