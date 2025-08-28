Эксперт Семибратов: Орбан согласовал с Трампом спор с ЕС из-за активов РФ

Политолог Юрий Любомирский в беседе с «360» добавил, что Венгрия с 2022 года последовательно блокирует антироссийские инициативы ЕС и избегает участия в военной и финансовой поддержке Киева. По его словам, Орбан продолжит придерживаться этой линии, особенно после прихода к власти его союзника Дональда Трампа.