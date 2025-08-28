Эксперт Семибратов: Орбан согласовал с Трампом спор с ЕС из-за активов РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поднимает вопрос передачи Украине средств из доходов от замороженных российских активов по согласованию с президентом США Дональдом Трампом или по его инициативе. Об этом сообщил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, подобные действия могут быть частью переговорного процесса между Россией и США. Эксперт отметил, что стороны обсуждают признание новых российских регионов, нейтральный статус Украины и судьбу замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов.
Семибратов подчеркнул, что эта ситуация отражает лишь часть более широких договоренностей, формирующихся в отношениях Москвы и Вашингтона.
Политолог Юрий Любомирский в беседе с «360» добавил, что Венгрия с 2022 года последовательно блокирует антироссийские инициативы ЕС и избегает участия в военной и финансовой поддержке Киева. По его словам, Орбан продолжит придерживаться этой линии, особенно после прихода к власти его союзника Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Венгрия подала в суд на ЕС из-за передачи доходов от активов РФ Киеву.