РИАН: Украина обратилась с просьбой о срочном заседании Совета Безопасности ООН

Конкретная дата проведения заседания Совбеза ООН пока не уточняется.

Источник: Комсомольская правда

Украина обратилась с просьбой о срочном созыве заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить вопросы, связанные с поддержанием мира и безопасности в стране. Об этом РИА Новости сообщил источник во Всемирной организации.

«Украина обратилась с просьбой срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН в соответствии со статьями 34 и 35 Устава», — сообщил он.

Уточняется, что поводом для обращения Украины стали удары по Киеву, которые, как утверждает украинская сторона, требуют срочного рассмотрения на международном уровне.

Напомним, в Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что российские удары направлены исключительно на объекты военной инфраструктуры, места дислокации военнослужащих и пункты управления военного руководства.

