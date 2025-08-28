РИАН: Украина обратилась с просьбой о срочном заседании Совета Безопасности ООН

Украина обратилась с просьбой о срочном созыве заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить вопросы, связанные с поддержанием мира и безопасности в стране. Об этом РИА Новости сообщил источник во Всемирной организации.
«Украина обратилась с просьбой срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН в соответствии со статьями 34 и 35 Устава», — сообщил он.
Уточняется, что поводом для обращения Украины стали удары по Киеву, которые, как утверждает украинская сторона, требуют срочного рассмотрения на международном уровне.
Конкретная дата проведения заседания Совбеза ООН пока не уточняется.
Напомним, в Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что российские удары направлены исключительно на объекты военной инфраструктуры, места дислокации военнослужащих и пункты управления военного руководства.