Захарова: «ВС РФ наносят удары только по военным объектам ВСУ»

Российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВС Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав информацию СМИ о вызове представителя российской дипмиссии при ЕС в европейскую внешнеполитическую службу в связи с повреждением здания представительства ЕС в Киеве в результате ракетных обстрелов минувшей ночью.