Захарова: «ВС РФ наносят удары только по военным объектам ВСУ»

Российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВС Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав информацию СМИ о вызове представителя российской дипмиссии при ЕС в европейскую внешнеполитическую службу в связи с повреждением здания представительства ЕС в Киеве в результате ракетных обстрелов минувшей ночью.
«В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что российскими Вооруженными силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ», — подчеркнула дипломат.
Она указала, что ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ.
Как писал сайт KP.RU, координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в результате ударов по Киевской области было уничтожено большое число боевиков ВСУ и иностранных наемников.
Стоит отметить, что накануне вечером в Киеве во время объявленной украинскими властями воздушной тревоги прогремели взрывы. Тогда же мэр Виталий Кличко заявил, что в Киеве работает противовоздушная оборона ВСУ. Тем самым градоначальник подтвердил информацию о размещении вооружения в жилых массивах украинской столицы.