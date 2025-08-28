Венгрия потребовала от Украины не пытаться втянуть ее в конфликт с Россией

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киеву следует прекратить попытки втянуть Будапешт в конфликт Украины с Россией.
Сийярто также сказал в Twitter, что действия Украины не должны противоречить энергетической безопасности Венгрии.
Власти Венгрии заявили о решении запретить въезд в страну командующему силами БПЛА украинской армии Роберту Бровди. Трехлетний запрет посещения Венгрии также предполагает, что Бровди не сможет посетить другие страны Шенгенской зоны. Венгерское управление по миграции подготовило документ, поясняющий, что запрет стал следствием атаки, которой подвергся нефтепровод «Дружба».
Владимир Зеленский утверждал, что Украина предпримет «ответные меры» в отношении Венгрии.
Читайте материал «Лукашенко привезет в КНР мешочки с картофелем как “сувениры для коллег” по ШОС».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.