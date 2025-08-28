Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия потребовала от Украины не пытаться втянуть ее в конфликт с Россией

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киеву следует прекратить попытки втянуть Будапешт в конфликт Украины с Россией.

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киеву следует прекратить попытки втянуть Будапешт в конфликт Украины с Россией.

Сийярто также сказал в Twitter, что действия Украины не должны противоречить энергетической безопасности Венгрии.

Власти Венгрии заявили о решении запретить въезд в страну командующему силами БПЛА украинской армии Роберту Бровди. Трехлетний запрет посещения Венгрии также предполагает, что Бровди не сможет посетить другие страны Шенгенской зоны. Венгерское управление по миграции подготовило документ, поясняющий, что запрет стал следствием атаки, которой подвергся нефтепровод «Дружба».

Владимир Зеленский утверждал, что Украина предпримет «ответные меры» в отношении Венгрии.

Читайте материал «Лукашенко привезет в КНР мешочки с картофелем как “сувениры для коллег” по ШОС».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше