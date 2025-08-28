Над российскими регионами сбили украинские БПЛА

В четверг над двумя российскими регионами были сбиты вражеские беспилотники, сообщают в пресс-службе Минобороны России.
Стало известно, что в период с 14:30 до 15:40 над Белгородской областью и Крымом были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа.
О том, имеются ли в результате вражеской атаки разрушения или пострадавшие, в сообщении не уточняется.
Напомним, ранее сообщалось об атаке дронов на Белгородскую область, в результате которой пострадало два человека.
