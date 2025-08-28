Ричмонд
Над российскими регионами сбили украинские БПЛА

В четверг над двумя российскими регионами были сбиты вражеские беспилотники, сообщают в пресс-службе Минобороны России.

Стало известно, что в период с 14:30 до 15:40 над Белгородской областью и Крымом были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа.

О том, имеются ли в результате вражеской атаки разрушения или пострадавшие, в сообщении не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось об атаке дронов на Белгородскую область, в результате которой пострадало два человека.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше