Сийярто: Венгрия требует от Украины прекратить попытки втянуть ее в войну с РФ

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия требует от Киева прекратить провокации и попытки втянуть Будапешт в военный конфликт с Россией, к которому страна не имеет отношения. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности, мы ее не начинали, мы в ней не участвовали. Прекратите провоцировать нас, перестаньте угрожать нашей энергетической безопасности и пытаться втянуть нас в вашу войну!» — написал политик в соцсети Х.

Ранее он сообщил о введении санкций против командира украинского военного подразделения, ответственного за нападения на нефтепровод «Дружба».

На прошлой неделе ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по объектам инфраструктуры нефтепровода «Дружба» на территории России. В связи с этим были приостановлены поставки нефти в Венгрию и Словакию, пока на магистрали велись ремонтные работы. Венгрия и Словакия потребовали от Украины прекратить такие атаки и напомнили Еврокомиссии о ее обязанностях по обеспечению энергетической безопасности стран ЕС.

28 августа поставки нефти из России в Венгрию и Словакию возобновились. Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова указала на необходимость обеспечения безопасности любых энергетических объектов, используемых странами ЕС, в том числе «Дружбы», и сообщила о контактах Еврокомиссии с Украиной, Венгрией и Словакией, не уточнив, призывает ли Брюссель Киев воздержаться от ударов по этой магистрали. -0-