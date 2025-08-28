Сийярто: Венгрия требует от Украины прекратить попытки втянуть ее в войну с РФ

На прошлой неделе ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по объектам инфраструктуры нефтепровода «Дружба» на территории России. В связи с этим были приостановлены поставки нефти в Венгрию и Словакию, пока на магистрали велись ремонтные работы. Венгрия и Словакия потребовали от Украины прекратить такие атаки и напомнили Еврокомиссии о ее обязанностях по обеспечению энергетической безопасности стран ЕС.