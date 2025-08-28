Ричмонд
Минфин: Польша потратит рекордные 4,8% ВВП на оборону в 2026 году

Варшава выделит 200 млрд злотых ($54,5 млрд) на военные нужды.

Источник: Аргументы и факты

Польские власти направят на оборонные нужды в 2026 году более 4,8% ВВП, что является рекордным показателем среди стран Североатлантического альянса, заявил глава Минфина республики Анджей Доманьский на заседании кабмина.

«Правительство выделит рекордную сумму 200 млрд злотых ($54,5 млрд) на оборону. Ожидается, что эта сумма составит более 4,8% ВВП — это самый высокий показатель среди всех стран — членов НАТО», — сказал министр.

Доманьский при этом сообщил, что дефицит бюджета Польши в 2026 года достигнет 6,5%.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск перед заседанием кабмина по проекту бюджета на 2026 год заявил, что власти готовы увеличивать бюджетный дефицит ради рекордных военных расходов.

Отметим, польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна планирует увеличить численность Вооруженных сил более чем в два раза. По его данным, в настоящее время в армии республики насчитывается около 206 тысяч военных.

