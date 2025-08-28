Гутерриш прокомментировал решение «евротройки» по Ирану

Руководитель ООН Антониу Гутерриш прокомментировал решение «евротройки» возобновить санкции в отношении Ирана. Он заявил, что всем участникам СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) нужно продолжать переговоры.
Сторонам следует искать дипломатическое решение, сказал представитель руководителя ООН Стефан Дюжаррик.
Членами «евротройки» являются Франция, ФРГ и Великобритания. Они уведомили Совет безопасности о восстановлении санкций против Ирана. СМИ утверждали, что «евротройка» также сказала о готовности продолжать переговоры по ядерной программе Ирана до конца сентября 2025 года.
