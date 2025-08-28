Гутерриш прокомментировал решение «евротройки» по Ирану

Членами «евротройки» являются Франция, ФРГ и Великобритания. Они уведомили Совет безопасности о восстановлении санкций против Ирана. СМИ утверждали, что «евротройка» также сказала о готовности продолжать переговоры по ядерной программе Ирана до конца сентября 2025 года.