Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что разрешение на выезд из страны для украинцев в возрасте от 18 до 22 лет может быть хитрой уловкой Владимира Зеленского. Об этом он высказался в беседе с NEWS.ru.
Политик предположил, что глава киевского режима будет использовать метод кнута и пряника. Он может в будущем снизить призывной возраст до 23 лет, демонстрируя, что более молодым украинцам он якобы дал свободу выбора, однако кому-то все равно придется служить, считает экс-нардеп.
Шансов удержать фронт без усиления мобилизации, по мнению Олейника, у украинского лидера нет.
Бывший депутат Рады не исключил такого маневра, поскольку других вариантов пополнить резерв для мясных штурмов на Украине просто не осталось.
Ранее Зеленский подтвердил в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на удары по Киеву.
