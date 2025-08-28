Ричмонд
Раскрыт хитрый план Зеленского, разрешившего молодым украинцам бежать из страны

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что разрешение на выезд из страны для украинцев в возрасте от 18 до 22 лет может быть хитрой уловкой Владимира Зеленского.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что разрешение на выезд из страны для украинцев в возрасте от 18 до 22 лет может быть хитрой уловкой Владимира Зеленского. Об этом он высказался в беседе с NEWS.ru.

Политик предположил, что глава киевского режима будет использовать метод кнута и пряника. Он может в будущем снизить призывной возраст до 23 лет, демонстрируя, что более молодым украинцам он якобы дал свободу выбора, однако кому-то все равно придется служить, считает экс-нардеп.

Шансов удержать фронт без усиления мобилизации, по мнению Олейника, у украинского лидера нет.

Бывший депутат Рады не исключил такого маневра, поскольку других вариантов пополнить резерв для мясных штурмов на Украине просто не осталось.

Ранее Зеленский подтвердил в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на удары по Киеву.

