Белый дом анонсировал выступление Трампа на Генассамблее ООН

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соответствующее распоряжение утвердил президент Владимир Путин. В делегацию также вошли заместитель министра иностранных дела Сергей Вершинин, глава комитета Госдумы по междунродным делам Леонид Слуцкий и соответствующего комитета Совфеда Григорий Карасин, а также постпред России при ООН Василий Небеезя.