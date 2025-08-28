Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом анонсировал выступление Трампа на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп запланировал выступление перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Источник: Life.ru

«Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы 23 сентября выступить на Генассамблее ООН», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соответствующее распоряжение утвердил президент Владимир Путин. В делегацию также вошли заместитель министра иностранных дела Сергей Вершинин, глава комитета Госдумы по междунродным делам Леонид Слуцкий и соответствующего комитета Совфеда Григорий Карасин, а также постпред России при ООН Василий Небеезя.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше