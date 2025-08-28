Мерц допустил, что встреча Путина и Зеленского может не состояться

«Мы должны сегодня снова обсудить эту тему (конфликт на Украине — ред.). И это на фоне того факта, что встреча между… Зеленским и президентом Путиным, по-видимому, не состоится вопреки тому, что было согласовано президентом (США — ред.) Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, когда мы (с другими европейскими лидерами — ред.) вместе были в Вашингтоне», — заявил Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануаэлем Макроном. Трансляция велась на YouTube-канале DRM News.
После встречи с Путиным ранее в августе на Аляске Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. После завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме Трамп сообщал, что позвонил Путину.
Трамп также сообщал о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков при этом отмечал, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.