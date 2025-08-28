Мерц допустил, что встреча Путина и Зеленского может не состояться

Трамп также сообщал о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков при этом отмечал, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.