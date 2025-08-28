Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров два проекта международных договоров, касающихся ШОС

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров два проекта международных договоров, касающихся ШОС. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Соответствующие указы № 318 и № 319 глава государства подписал 28 августа.
В частности, одобрен проект соглашения между государствами — членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре ШОС.
Президент также одобрил проект соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. -0-