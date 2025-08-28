Ричмонд
Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров два проекта международных договоров, касающихся ШОС

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров два проекта международных договоров, касающихся ШОС. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Соответствующие указы № 318 и № 319 глава государства подписал 28 августа.

В частности, одобрен проект соглашения между государствами — членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре ШОС.

Президент также одобрил проект соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. -0-

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше