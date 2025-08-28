Сделка Трампа сорвана? Мерц заявил, что встречи Путина и Зеленского не будет

Ранее возможность прямых переговоров между Зеленским и Путиным называлась ключевым элементом мирного процесса, активно продвигаемого администрацией Дональда Трампа. Сообщалось, что в ходе встречи Трамп и Путин договорились о содействии в организации такого саммита. В тоже время глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что Россия признает Зеленского «главой режима» в Киеве и Владимир Путин может с ним встретиться, но для этого встреча должна быть хорошо подготовлена.