Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сделка Трампа сорвана? Мерц заявил, что встречи Путина и Зеленского не будет

Ожидаемая встреча президента России Владимира Путин и Владимира Зеленского может и не состояться.

Ожидаемая встреча президента России Владимира Путин и Владимира Зеленского может и не состояться. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в летней резиденции французских лидеров Форт-Брегансон.

Это заявление противоречит публикациям о договорянностях, которые были достигнуты на саммите в Аляске.

«Очевидно, встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным не будет, вопреки договоренности, достигнутой на прошлой неделе между президентом Трампом и президентом Путиным», — приводит слова Мерца журналист Ханс фон дер Бурхард в соцсети X.

Ранее возможность прямых переговоров между Зеленским и Путиным называлась ключевым элементом мирного процесса, активно продвигаемого администрацией Дональда Трампа. Сообщалось, что в ходе встречи Трамп и Путин договорились о содействии в организации такого саммита. В тоже время глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что Россия признает Зеленского «главой режима» в Киеве и Владимир Путин может с ним встретиться, но для этого встреча должна быть хорошо подготовлена.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше