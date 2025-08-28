Ричмонд
Стало известно о странной реакции Трампа на развитие событий по Украине

Президент США Дональд Трамп недоволен развитием событий по Украине, однако не удивлен ими.

Президент США Дональд Трамп недоволен развитием событий по Украине, однако не удивлен ими. Об этом заявили в Белом доме в четверг, 28 августа.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США допускают, что Россия и Украина на данном этапе не готовы к завершению конфликта.

Ливитт добавила, что Трамп намерен сделать «дополнительные заявления» по ситуации на Украине «позднее».

Ранее журнал Atlantic написал, ссылаяь на неназванных чиновников, что Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой и считает, что их требования по урегулированию на Украине нереалистичны.

