Стало известно о странной реакции Трампа на развитие событий по Украине

Президент США Дональд Трамп недоволен развитием событий по Украине, однако не удивлен ими. Об этом заявили в Белом доме в четверг, 28 августа.
Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США допускают, что Россия и Украина на данном этапе не готовы к завершению конфликта.
Ливитт добавила, что Трамп намерен сделать «дополнительные заявления» по ситуации на Украине «позднее».
Ранее журнал Atlantic написал, ссылаяь на неназванных чиновников, что Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой и считает, что их требования по урегулированию на Украине нереалистичны.
