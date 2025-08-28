Ричмонд
Додик заявил о планах посетить Россию

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сказал, что в ближайшее время планирует посетить Москву, сообщает РИА «Новости».

Додик заявил, что хочет еще раз поехать в Москву в октябре и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Руководитель Республики Сербской сказал, что впервые будет обсуждать в Москве тему референдума о независимости.

Читайте материал «Лукашенко привезет в КНР мешочки с картофелем как “сувениры для коллег” по ШОС».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

