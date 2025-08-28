Додик заявил о планах посетить Россию

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сказал, что в ближайшее время планирует посетить Москву, сообщает РИА «Новости».
Додик заявил, что хочет еще раз поехать в Москву в октябре и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Руководитель Республики Сербской сказал, что впервые будет обсуждать в Москве тему референдума о независимости.
