Генсек ООН Гутерреш примет участие в саммите ШОС в Китае

Антониу Гутерреш проведет переговоры с Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ваном И.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

«Позднее сегодня вечером генеральный секретарь отправится в Китай для участия в саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Тяньцзине», — сообщил Дюжаррик журналистам на брифинге.

Ожидается, что в рамках визита Гутерреш проведет переговоры не только с Си Цзиньпином, но и с министром иностранных дел Китая Ваном И, отметил представитель генерального секретаря.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предстоящий визит главы государства Владимира Путина в Китай беспрецедентным.

