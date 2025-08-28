Генсек ООН Гутерреш примет участие в саммите ШОС в Китае

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.
«Позднее сегодня вечером генеральный секретарь отправится в Китай для участия в саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Тяньцзине», — сообщил Дюжаррик журналистам на брифинге.
Ожидается, что в рамках визита Гутерреш проведет переговоры не только с Си Цзиньпином, но и с министром иностранных дел Китая Ваном И, отметил представитель генерального секретаря.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предстоящий визит главы государства Владимира Путина в Китай беспрецедентным.