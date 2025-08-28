Раскрыты неожиданные подробности крушения F-35 на Аляске

Стали известны подробности крушения истребителя F-35 Военно-воздушных сил США на Аляске. Детали происшествия сообщает CNN.
По информации телеканала, перед ЧП провел с инженерами Lockheed Martin 50-минутную конференцию.
Участие в ней приняли пять инженеров, в том числе старший программист, инженер по безопасности полетов и три специалиста по системам шасси.
Напомним, F-35 потерпел крушение на Аляске 29 января 2025 года.
Согласно данным канала, проблема возникла после взлета при попытке убрать шасси. Пилот предпринял действия по их повторному опусканию, но это заставило истребитель «считать», что он находится на земле.
Пилоту истребителя удалось выжить. Его доставили для дальнейшего осмотра в военный госпиталь Бассетт.
