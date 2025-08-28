Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты неожиданные подробности крушения F-35 на Аляске

Стали известны подробности крушения истребителя F-35 Военно-воздушных сил США на Аляске.

Стали известны подробности крушения истребителя F-35 Военно-воздушных сил США на Аляске. Детали происшествия сообщает CNN.

По информации телеканала, перед ЧП провел с инженерами Lockheed Martin 50-минутную конференцию.

Участие в ней приняли пять инженеров, в том числе старший программист, инженер по безопасности полетов и три специалиста по системам шасси.

Напомним, F-35 потерпел крушение на Аляске 29 января 2025 года.

Согласно данным канала, проблема возникла после взлета при попытке убрать шасси. Пилот предпринял действия по их повторному опусканию, но это заставило истребитель «считать», что он находится на земле.

Пилоту истребителя удалось выжить. Его доставили для дальнейшего осмотра в военный госпиталь Бассетт.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше