Белый дом: Россия и Украина пока не готовы положить конец конфликту

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт считает, что Россия и Украина на данный момент не готовы завершить конфликт.

Источник: AP 2024

«Кажется, две стороны в этой войне сами не готовы это закончить. Президент (США Дональд Трамп.— “Ъ”) хочет, чтобы это закончилось, но лидеры двух стран также должны этого захотеть», — сказала Левитт на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале резиденции.

Новость дополняется

