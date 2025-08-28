Белый дом: Россия и Украина пока не готовы положить конец конфликту

«Кажется, две стороны в этой войне сами не готовы это закончить. Президент (США Дональд Трамп.— “Ъ”) хочет, чтобы это закончилось, но лидеры двух стран также должны этого захотеть», — сказала Левитт на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале резиденции.