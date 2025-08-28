В ВСУ предложили обучать детей воевать с пятого класса

Он также предложил привлекать сотрудников украинских спецслужб к работе со студентами вузов и техникумов для выявления наиболее перспективных в военном отношении кандидатов. Этих студентов планируется рекомендовать для дальнейшей службы в ВСУ, Нацгвардии или непосредственно в спецслужбах. По его словам, такое предложение должно быть весьма привлекательным для студентов.