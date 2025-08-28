Ричмонд
В ВСУ предложили обучать детей воевать с пятого класса

Детей на Украине необходимо обучать азам военного дела с пятого класса. Об этом заявил командир украинского 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко.

Источник: Life.ru

«Я бы делал следующим образом: подготовка начинается со школы, с детского сада она начинается интеллектуально, а фактически начинается на уровне пятого класса. Это обучение как действовать, как взаимодействовать, тактическая медицина», — сказал Федоренко.

Он также предложил привлекать сотрудников украинских спецслужб к работе со студентами вузов и техникумов для выявления наиболее перспективных в военном отношении кандидатов. Этих студентов планируется рекомендовать для дальнейшей службы в ВСУ, Нацгвардии или непосредственно в спецслужбах. По его словам, такое предложение должно быть весьма привлекательным для студентов.

Напомним, что на Украине планируют внедрить курс «национального сопротивления» для детей с 14 лет, а также ввести новый предмет «Защита Украины» в школьную программу. Новый подход к военной подготовке предусматривает тактическую и огневую подготовку, а также обучение обращению с оружием.