Трамп недоволен Зеленским из-за нереалистичности требований

Президент США Дональд Трамп недоволен украинским лидером Владимиром Зеленским и Европой, считая их требования по решению конфликта нереалистичными. Об этом пишет журнал The Atlantic.

Источник: AP 2024

«Трамп также недоволен Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им нужно признать, что Украине придется лишиться части территории», — говорится в сообщении издания.

Трампу, по данным источников издания, «почти неважно», как урегулировать продолжающийся конфликт.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Киев не достигали никаких договоренностей насчет возможного воздушного перемирия.

Также представитель Кремля обратил внимание, что российская сторона считает, что все обсуждения в рамках поиска выхода на траекторию урегулирования конфликта на Украине должны проходить в «дискретном режиме».

22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам главы республики, в том числе они обсудили мирный план по Украине.

Как отметил Лукашенко, для достижения мира необходимо пройти несколько этапов. При этом самым главным остается прекращение боевых действий. Белорусский лидер подчеркнул, что в первую очередь речь может идти об установлении воздушного перемирия между Москвой и Киевом, а также прекращении огня на линии соприкосновения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

