Трамп недоволен Зеленским из-за нереалистичности требований

Как отметил Лукашенко, для достижения мира необходимо пройти несколько этапов. При этом самым главным остается прекращение боевых действий. Белорусский лидер подчеркнул, что в первую очередь речь может идти об установлении воздушного перемирия между Москвой и Киевом, а также прекращении огня на линии соприкосновения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».