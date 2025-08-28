Ричмонд
Белый дом: США допускают, что РФ и Украина не готовы положить конец конфликту

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в США не уверены в «готовности России и Украины» завершить вооруженный конфликт.

Президент США Дональд Трамп, по словам Левитт, «недоволен, но не удивлен» тем, как развиваются события вокруг украинского конфликта.

Левитт предположила, что Трамп скоро сам сделает заявление.

Президент России Владимир Путин и Трамп встретились в Анкоридже 15 августа. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.

18 августа Трамп встретился в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. В ходе переговоров он созванивался с Путиным. Трамп говорил, что в ходе телефонного разговора обсуждалась возможность встречи российского президента с Зеленским.

Читайте материал «Лукашенко привезет в КНР мешочки с картофелем как “сувениры для коллег” по ШОС».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

