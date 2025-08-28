Мерц заявил, что Путина и Зеленского «очевидно» не состоится

«Встреча между Зеленским и Путиным, по-видимому, не состоится вопреки тому, что было согласовано президентом США Дональдом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе», — сказал Мерц.
Напомним, 18 августа Трамп объявил о начале подготовки к переговорам Путина и Зеленского. Позднее президент США подтвердил, что работа над организацией встречи активно продолжается. Белоруссия и Венгрия изъявили желание провести саммит на своей территории. Швейцария, в свою очередь, гарантировала российскому лидеру иммунитет, несмотря на обязательства перед Международным уголовным судом.