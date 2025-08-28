Мерц допустил, что переговоры Путина и Зеленского могут не состояться

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоится.
«Мы должны сегодня вновь обсудить эту тему. И это на фоне того, что встреча между Зеленским и президентом Путиным, по всей видимости, не состоится, несмотря на договоренности, достигнутые президентом США Дональдом Трампом и Путиным на прошлой неделе, когда мы вместе с другими европейскими лидерами находились в Вашингтоне», — заявил Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Трансляция выступления велась на YouTube-канале DRM News.
