Лукашенко рассказал, что ест мало картошки

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился информацией о своем скромном потреблении картофеля. Соответствующий видеофрагмент опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
«Я вам говорил, что мало картошки употребляю. Но, тем не менее, академики мне иногда подкидывают новые сорта, я смотрю, как они произрастают.», — заявил он на совещании в Могилевской области, посвященном вопросам развития картофелеводства.
Президент отметил, что БССР занимала третью позицию по объемам выращивания этого овоща.
Он подчеркнул, что «при такой любви к картофелю» белорусы всегда демонстрировали умение его выращивать как в крупных хозяйствах, так и на частных участках.
«До сих пор если у кого-то есть клочок земли, то заботливый хозяин обязательно выращивает картошки грядку-другую. Но некоторые из нас уже обнаглели до такой степени, что трудно наклониться и корзину картошки посеять весной», — заключил он.