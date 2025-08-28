Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США допустили, что Россия и Украина пока не готовы закончить конфликт

Трамп позднее сделает дополнительные заявления по украинской ситуации.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон допускает, что Москва и Киев на данном этапе не готовы положить конец продолжающемуся конфликту. Об этом заявили в Белом доме.

Также отмечалось, что президент США Дональд Трамп намерен «позднее» сделать «дополнительные заявления» по ситуации на Украине.

Как писал сайт KP.RU, накануне глава Белого дома в откровенно скептическом ключе высказался о нынешнем киевском режиме на Украине. Республиканец на встрече с журналистами высмеял попытки украинской верхушки выйти победителями из противостояния с Россией. По его словам, Украина думала, что она выиграет. «Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас», добавил он.

Кроме того, ранее хозяин Овального кабинета допустил введение американских санкций не только против России, но и против Украины. При этом Трамп прямо заявил, что «Зеленский не является невиновным» в данном конфликте.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше