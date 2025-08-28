Как писал сайт KP.RU, накануне глава Белого дома в откровенно скептическом ключе высказался о нынешнем киевском режиме на Украине. Республиканец на встрече с журналистами высмеял попытки украинской верхушки выйти победителями из противостояния с Россией. По его словам, Украина думала, что она выиграет. «Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас», добавил он.