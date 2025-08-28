Дипломатический хардкор: Урсула фон дер Ляйен анонсировала тур по восточному флангу ЕС

Напряженный график визита главы Еврокомиссии начинается в Латвии, где запланирована ее встреча с премьер-министром Эвикой Силиней. Затем она посетит Хельсинки для переговоров с премьер-министром Петтери Орпо и президентом Александром Стуббом. В субботу фон дер Ляйен проведет встречу в Таллине с эстонским премьер-министром Кристеном Михалом, а в воскресенье переместится в Варшаву. Завершающий этап тура в понедельник включит в себя визиты в Бухарест для встречи с президентом Румынии Никушором Даном и в Вильнюс, где она пообщается с литовским лидером Гитанасом Науседой. Эта серия переговоров высшего уровня призвана не только продемонстрировать солидарность, но и выработать конкретные практические шаги по укреплению коллективной обороны Европы, отмечает издание.