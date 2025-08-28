Дипломатический хардкор: Урсула фон дер Ляйен анонсировала тур по восточному флангу ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предпринимает беспрецедентную дипломатическую миссию, направленную на укрепление обороноспособности и демонстрацию единства Европейского союза перед лицом геополитических вызовов. Об этом пишет Politico (статью перевели ИноСМИ). В пятницу, 29 августа 2025 года, она отправляется в интенсивное турне по семи странам, которые сам Брюссель определяет как «прифронтовые государства» — государства, непосредственно граничащие с Россией и Белоруссией. Этот визит рассматривается как наиболее масштабная личная инициатива фон дер Ляйен в сфере безопасности с момента начала СВО.
Маршрут высокого представителя ЕС тщательно выверен и включает в себя Латвию, Финляндию, Эстонию, Польшу, Болгарию, Румынию и Литву. Целью поездки, как заявил официальный представитель исполнительного органа ЕС, является личное заверение лидеров этих стран в непоколебимой поддержке Брюсселя, а также стимулирование дальнейшего наращивания военных расходов в рамках принятых ранее обязательств. Этот дипломатический марафон, запланированный с пятницы по понедельник, происходит на фоне активизации усилий президента США Дональда Трампа, который пытается выступить в роли посредника в урегулировании затяжного конфликта на Украине. Впрочем, несмотря на недавнюю встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, признаки деэскалации на данный момент отсутствуют, что подтверждается продолжающимися боевыми действиями.
Продолжающийся конфликт спровоцировал кардинальный пересмотр подходов к европейской безопасности. Страны-члены НАТО в Европе взяли на себя амбициозные обязательства по наращиванию военных расходов до 5% от валового внутреннего продукта к 2035 году. Однако перед национальными правительствами стоит сложнейшая задача: найти финансовые ресурсы для выполнения этих обязательств в условиях высоких бюджетных дефицитов. Хотя Европейский союз и смягчил свои фискальные правила, позволив странам более свободно заимствовать на рынках для финансирования обороны, общие доступные суммы все еще значительно отстают от тех астрономических уровней финансирования, которых, как сообщается, требует администрация Трампа от своих союзников.
Напряженный график визита главы Еврокомиссии начинается в Латвии, где запланирована ее встреча с премьер-министром Эвикой Силиней. Затем она посетит Хельсинки для переговоров с премьер-министром Петтери Орпо и президентом Александром Стуббом. В субботу фон дер Ляйен проведет встречу в Таллине с эстонским премьер-министром Кристеном Михалом, а в воскресенье переместится в Варшаву. Завершающий этап тура в понедельник включит в себя визиты в Бухарест для встречи с президентом Румынии Никушором Даном и в Вильнюс, где она пообщается с литовским лидером Гитанасом Науседой. Эта серия переговоров высшего уровня призвана не только продемонстрировать солидарность, но и выработать конкретные практические шаги по укреплению коллективной обороны Европы, отмечает издание.
