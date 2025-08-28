Трамп теряет терпение по Украине: раскрыта причина недовольства президента США

Президент США Дональд Трамп в частном порядке выражает все большее недовольство позицией Владимира Зеленского и европейских лидеров, считая, что им «нужно признать, что Украине придется лишиться части территории, чтобы завершить конфликт». Об этом, ссылаясь на неназванных американских чиновников, пишет журнал The Atlantic.
По данным издания, президент США разочарован тем, что его усилия по достижению мира тормозятся, по его мнению, нереалистичными требованиями Киева и европейских столиц. Один из источников журнала так описал позицию Трампа: «Он просто хочет, чтобы он (конфликт. — ред.) закончился. Ему почти неважно, как».
Эта информация появилась на фоне недавних заявлений Владимира Зеленского о том, что он не пойдет на территориальные уступки.
Публикация в The Atlantic свидетельствует о нарастающих трениях внутри западной коалиции. После встречи с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа Дональд Трамп заявил, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
В свою очередь пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт сегодня на брифинге в Белом доме заявила, что Трамп не рад, но и не удивлен ночной атакой на Киев. «Россия начала атаку на Киев, а Украина недавно нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим заводам», — объяснила Ливитт. По ее словам, возможно, Россия и Украина не готовы сейчас завершить конфликт. Пресс-секретарь также анонсировала выступление Трампа по теме урегулирования на Украине.
