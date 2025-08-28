Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп теряет терпение по Украине: раскрыта причина недовольства президента США

Президент США Дональд Трамп в частном порядке выражает все большее недовольство позицией Владимира Зеленского и европейских лидеров, считая, что им «нужно признать, что Украине придется лишиться части территории, чтобы завершить конфликт».

Президент США Дональд Трамп в частном порядке выражает все большее недовольство позицией Владимира Зеленского и европейских лидеров, считая, что им «нужно признать, что Украине придется лишиться части территории, чтобы завершить конфликт». Об этом, ссылаясь на неназванных американских чиновников, пишет журнал The Atlantic.

По данным издания, президент США разочарован тем, что его усилия по достижению мира тормозятся, по его мнению, нереалистичными требованиями Киева и европейских столиц. Один из источников журнала так описал позицию Трампа: «Он просто хочет, чтобы он (конфликт. — ред.) закончился. Ему почти неважно, как».

Эта информация появилась на фоне недавних заявлений Владимира Зеленского о том, что он не пойдет на территориальные уступки.

Публикация в The Atlantic свидетельствует о нарастающих трениях внутри западной коалиции. После встречи с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа Дональд Трамп заявил, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

В свою очередь пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт сегодня на брифинге в Белом доме заявила, что Трамп не рад, но и не удивлен ночной атакой на Киев. «Россия начала атаку на Киев, а Украина недавно нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим заводам», — объяснила Ливитт. По ее словам, возможно, Россия и Украина не готовы сейчас завершить конфликт. Пресс-секретарь также анонсировала выступление Трампа по теме урегулирования на Украине.

Читайте материал: «Сделка Трампа сорвана? Мерц заявил, что встречи Путина и Зеленского не будет».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше