Трамп теряет терпение по Украине: раскрыта причина недовольства президента США

В свою очередь пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт сегодня на брифинге в Белом доме заявила, что Трамп не рад, но и не удивлен ночной атакой на Киев. «Россия начала атаку на Киев, а Украина недавно нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим заводам», — объяснила Ливитт. По ее словам, возможно, Россия и Украина не готовы сейчас завершить конфликт. Пресс-секретарь также анонсировала выступление Трампа по теме урегулирования на Украине.