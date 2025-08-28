«Нереалистичные требования»: Стало известно о недовольстве Трампа Зеленским и Европой

Издание утверждает, что Трамп опасается, что его политика по Украине может негативно сказаться на поддержке среди его сторонников в Америке. Один из чиновников, как передаёт Atlantic, пояснил позицию Трампа: «Он просто хочет, чтобы конфликт закончился. Ему почти неважно, как».