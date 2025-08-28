Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что конфликт на Украине приближается к завершению, а ключевые мировые лидеры заранее знают его исход. Он также раскритиковал планы Евросоюза по выделению сотен миллиардов евро на вооружение, заявив, что эти ресурсы следует направить на борьбу с голодом и сохранение лесов.