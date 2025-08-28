Ричмонд
Atlantic: Трамп недоволен Зеленским и евролидерами из-за требований по Украине

Киеву и Европе следует признать потерю часть территорий Украины, считает Трамп.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп недоволен главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами из-за их позиции по урегулированию конфликта на Украине. Об этом написал журнал Atlantic со ссылкой на неназванных чиновников.

«Трамп также недоволен Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им нужно признать, что Украине придется лишиться части территории, чтобы завершить конфликт», — отмечает издание.

В материале подчеркнули, что глава Белого дома не хочет своими действиями по Украине оттолкнуть собственных сторонников в США. По словам одного из чиновников, республиканец просто хочет, чтобы он конфликт закончился. Ему почти неважно, как, подчеркнул собеседник журнала.

Как писал сайт KP.RU, 19 августа Трамп в интервью телеканалу Fox заявил о невозможности возвращения Крыма Украине и ее членства в НАТО. Политик подтвердил, что американских войск на украинской территории не будет. При этом республиканец назвал территориальные уступки Украины неизбежными, а Россию — могущественной державой.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал якобы мирные планы лидеров четырех стран Европы принудить Россию к перемирию на Украине под угрозой введения новых санкций против Москвы.

