Гутерриш примет участие в саммите ШОС

В рамках визита в Китай генсек ООН встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, также запланированы его двусторонние встречи с министром иностранных дел КНР Ван И, рядом других лидеров, которые прибудут на саммит.

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

Гутерриш выступит на сессии «ШОС плюс».

По словам Дюжаррика, в рамках визита в Китай генсек ООН встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, также запланированы его двусторонние встречи с министром иностранных дел КНР Ван И, рядом других лидеров, которые прибудут на саммит.

Саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября. -0-

