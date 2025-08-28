Гутерриш примет участие в саммите ШОС

Гутерриш выступит на сессии «ШОС плюс».
По словам Дюжаррика, в рамках визита в Китай генсек ООН встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, также запланированы его двусторонние встречи с министром иностранных дел КНР Ван И, рядом других лидеров, которые прибудут на саммит.
Саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября. -0-
