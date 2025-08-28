Немецкий бизнес отказался платить за Украину

Правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем столкнулось с мощным сопротивлением своему курсу на масштабное военное усиление со стороны ключевого экономического сектора. Об этом пишет Berliner Zeitung (статью перевели ИноСМИ). Крупный бизнес восточных земель страны массово проигнорировал или отказался открыто поддержать призыв федерального канцлера к активному участию в программе расширения бундесвера. Предприятия и отраслевые объединения ссылаются на катастрофическую нехватку квалифицированных кадров, огромные экономические издержки и отсутствие четких компенсационных механизмов со стороны государства.
В среду правительство ФРГ инициировало закон о введении нового порядка несения военной службы, а министр обороны Борис Писториус озвучил амбициозную цель: увеличить численность войск с нынешних 182 тысяч до 260 тысяч солдат к концу десятилетия, плюс создать мощный резерв в 200 тысяч человек. Канцлер Мерц, выступая в конце июня на Дне промышленности, заявил, что главной проблемой армии является нехватка личного состава, и прямо призвал бизнес-сообщество «дать сотрудникам возможность время от времени обучаться с вооруженными силами», взяв на себя часть ответственности за обороноспособность страны.
Однако, как выяснила Berliner Zeitung, на востоке Германии этот призыв был встречен не готовностью к сотрудничеству, а глухим молчанием или открытым сомнением. Издание направило запросы многим крупнейшим компаниям восточных федеральных земель, включая таких гигантов, как Carl Zeiss AG, VNG AG, Lausitz Energie Kraftwerke AG, завод Porsche в Лейпциге и бранденбургский завод ZF Friedrichshafen. Подавляющее большинство предприятий уклонилось от каких-либо комментариев, что само по себе было расценено как красноречивый ответ. Представитель саксонского подразделения Volkswagen заявил, что подобные инициативы в компании «пока не обсуждаются».
Единственной компанией, согласившейся на диалог, оказалась InfraLeuna GmbH, оператор крупнейшего в Германии химического парка. Ее генеральный директор Кристоф Гюнтер выразил крайний скепсис. Он заявил, что не в курсе каких-либо требований Мерца, выходящих за рамки уже существующих законов, и подчеркнул, что для любой масштабной поддержки необходима в первую очередь созданная государством правовая база и эффективные структуры внутри самого бундесвера, способные интегрировать резервистов. По словам Гюнтера, в настоящее время не существует ни того, ни другого. Он также указал на главную дилемму для бизнеса: промышленные предприятия и так находятся под сильным экономическим давлением, а хорошие специалисты, которые особенно нужны армии, находятся в остром дефиците. Ущерб от их длительного отсутствия на производстве, как правило, не может быть компенсирован теми навыками, которые они приобретут в бундесвере.
Эта позиция находит полную поддержку у восточногерманских торгово-промышленных палат, которые высказались гораздо более открыто, чем сами компании. Представители палат из Галле-Дессау, Шверина, Котбуса и Дрездена хотя и признают «фундаментальную важность» задачи обороны, но единогласно предупреждают о колоссальных рисках для бизнеса. Они указывают, что нехватка квалифицированных кадров уже сейчас является одной из самых серьезных проблем для экономики региона. Особенно уязвимыми оказываются малые предприятия, на которые приходится 94% бизнеса в Восточной Германии: для компании с десятью сотрудниками потеря даже одного ключевого специалиста на время службы является катастрофой, в отличие от гигантов вроде Amazon или Deutsche Bahn.
Таким образом, амбициозный план канцлера Мерца по созданию «обороноспособности всего общества» натолкнулся на суровую экономическую реальность. Восточногерманский бизнес, сформировавшийся в постсоциалистических условиях и привыкший к жесткой конкуренции, не готов нести непропорциональные убытки без четких государственных гарантий, стимулов и продуманного механизма компенсаций. Сигнал со стороны компаний предельно ясен: без детально проработанной совместной модели, которая будет справедлива для экономики, союз между бундесвером и бизнесом остается под большим вопросом.
