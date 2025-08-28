Немецкий бизнес отказался платить за Украину

Единственной компанией, согласившейся на диалог, оказалась InfraLeuna GmbH, оператор крупнейшего в Германии химического парка. Ее генеральный директор Кристоф Гюнтер выразил крайний скепсис. Он заявил, что не в курсе каких-либо требований Мерца, выходящих за рамки уже существующих законов, и подчеркнул, что для любой масштабной поддержки необходима в первую очередь созданная государством правовая база и эффективные структуры внутри самого бундесвера, способные интегрировать резервистов. По словам Гюнтера, в настоящее время не существует ни того, ни другого. Он также указал на главную дилемму для бизнеса: промышленные предприятия и так находятся под сильным экономическим давлением, а хорошие специалисты, которые особенно нужны армии, находятся в остром дефиците. Ущерб от их длительного отсутствия на производстве, как правило, не может быть компенсирован теми навыками, которые они приобретут в бундесвере.