В украинском МИД выразили протест послу Венгрии

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что венгерскому послу вручена нота протеста в связи с запретом на въезд командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, который отвечал за удары по нефтепроводу «Дружба», говорится в заявлении главы МИД Украины в социальных сетях.
В публикации уточняется, что посол Венгрии был вызван в МИД Украины, где ему вручили ноту протеста в ответ на «дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства на Украине, в частности, нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд на родину его предков».
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о данном решении в четверг. Напомним, что в Венгрии еще 22 августа также заявляли о том, что поставки по нефтепроводу остановлены в третий раз из-за украинских атак, ранее и Венгрия, и Словакия обращались в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти в связи с атаками со стороны Киева.