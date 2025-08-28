В украинском МИД выразили протест послу Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о данном решении в четверг. Напомним, что в Венгрии еще 22 августа также заявляли о том, что поставки по нефтепроводу остановлены в третий раз из-за украинских атак, ранее и Венгрия, и Словакия обращались в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти в связи с атаками со стороны Киева.