Sky News: представителей США и Европы не будет на параде в Китае

Лидеры и главы правительств 26 стран примут участие в торжествах в Пекине.

Источник: Аргументы и факты

Представители Соединенных Штатов и стран Западной Европы не будут присутствовать в Пекине на военном параде по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны, пишет Sky News.

«На параде не ожидается ни одного представителя США или Западной Европы», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что правительство Японии обратилось к другим странам с призывом бойкотировать парад в Пекине, подчеркнув, что мероприятия носят антияпонский подтекст. Позднее стало известно, что в торжествах примут участие лидеры и главы правительств 26 стран, в том числе российский президент Владимир Путин.

Напомним, 3 сентября в столице КНР пройдет масштабный военный парад, на котором Народно-освободительная армия Китая продемонстрирует традиционные виды войск, а также представит новые рода ВСУ.