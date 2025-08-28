Sky News: представителей США и Европы не будет на параде в Китае

Представители Соединенных Штатов и стран Западной Европы не будут присутствовать в Пекине на военном параде по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны, пишет Sky News.
«На параде не ожидается ни одного представителя США или Западной Европы», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что правительство Японии обратилось к другим странам с призывом бойкотировать парад в Пекине, подчеркнув, что мероприятия носят антияпонский подтекст. Позднее стало известно, что в торжествах примут участие лидеры и главы правительств 26 стран, в том числе российский президент Владимир Путин.
Напомним, 3 сентября в столице КНР пройдет масштабный военный парад, на котором Народно-освободительная армия Китая продемонстрирует традиционные виды войск, а также представит новые рода ВСУ.