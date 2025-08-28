Sky News: представителей США и Европы не будет на параде в Китае

Ранее сообщалось, что правительство Японии обратилось к другим странам с призывом бойкотировать парад в Пекине, подчеркнув, что мероприятия носят антияпонский подтекст. Позднее стало известно, что в торжествах примут участие лидеры и главы правительств 26 стран, в том числе российский президент Владимир Путин.